الإمارات تعتمد نظام عمل أسبوعي جديد بـ4 أيام ونصف والعطلة السبت والأحد

أعلنت حكومة الإمارات، اعتماد النظام الجديد للعمل الأسبوعي ليكون 4 أيام ونصف يوم عمل أسبوعياً، والعطلة يومي السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل إلى 12 ظهرا اعتبارا من 1 يناير 2022، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".