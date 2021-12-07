الإمارات تعتمد نظام عمل أسبوعي جديد بـ4 أيام ونصف والعطلة السبت والأحد

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أعلنت حكومة الإمارات، اعتماد النظام الجديد للعمل الأسبوعي ليكون 4 أيام ونصف يوم عمل أسبوعياً، والعطلة يومي السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل إلى 12 ظهرا اعتبارا من 1 يناير 2022، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".