 بايدن يعتزم الاتصال بحلفائه الأوروبيين بعد قمته مع بوتين - بوابة الشروق
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بايدن يعتزم الاتصال بحلفائه الأوروبيين بعد قمته مع بوتين

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 10:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 10:50 م

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن يعتزم التشاور مع حلفائه الأوروبيين بعد قمته التي عقدها بالفيديو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بيان إن بايدن سيتحدث مع المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، بعد محادثاته مع بوتين.

وكان الحلفاء قد اتفقوا أمس على البقاء على اتصال وثيق لاتخاذ رد منسق شامل على حشد روسيا لجيشها على حدود أوكرانيا.

وقد بدأت قمة بايدن وبوتين الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش ومن المتوقع أن تستمر عدة ساعات.

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