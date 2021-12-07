غرفة المطاعم تضع خارطة طريق لصحة وسلامة وأمان الغذاء بجميع المنشآت السياحية

قرر مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى، رئيس الغرفة، فى جلسته الأخيرة، دعوة شركات المراجعة الدولية المتخصصة فى مجالات صحة وسلامة الغذاء الآمن لتقديم عروضها للقيام بمهام فحص ومراجعة صحة وسلامة الغذاء لجميع المنشآت والمطاعم السياحية أعضاء الجمعية العمومية للغرفة.



وانتهى المجلس خلال مناقشاته للعديد من الموضوعات فى مقدمتها الغذاء الآمن، لوضع خارطة طريق يتم العمل بها لكافة أعضاء الغرفة فى الإجراءات الخاصة بالسلامة الصحية للغذاء المقدم للرواد، بما يضمن تقديم طعام صحى وآمن بجودة عالية وخدمة متميزة.



وذكرت الغرفة في بيان صادر عنها أنه تضمنت هذه الخارطة، الفحص الصحى للمنشآة أو المطعم مرتين سنوياً، والإتفاق على قائمة فحص موحدة (واحدة للمطاعم وأخرى للكافتيريات)، وأن تساهم الغرفة فى إطار دورها لتقديم الخدمات لأعضائها فى جانباً من تكلفة الفحص الصحى، وأن تقوم الشركة التى سيتم رسو أعمال الفحص عليها بإرسال صورة من تقرير الفحص للغرفة وما يتضمنه من ملاحظات لمتابعة إلتزام المنشآت والمطاعم بتلافى هذه الملاحظات.



وأكد المجلس دعمه لقرار وزارة السياحة والآثار، بإلزام المنشآت والمطاعم السياحية بتوفير أحد العاملين بها من الحاصلين على البرامج التدريبية المتخصصة في صحة وسلامة الغذاء" مراقب جودة "، وذلك لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية والبيئة لكافة مراحل الغذاء من إعداده وتجهيزه وحتى تقديمه، مشيرين إلى أن هذا سيعمل على تطوير جودة الطعام، فضلاً عن رفع كفاءة العنصر البشري بقطاع المطاعم وتطوير مهاراته وقدراته مما يصب في صالح الحفاظ على سمعة مصر السياحية ورفع مكانتها التنافسية في مصاف الدول السياحية الكبرى.



كما قرر المجلس تعيين مستشار صحى للغرفة لمتابعة الشركات وتقييم الفحص وتقديم تقاريره الدورية لمجلس الإدارة وللأمين العام للغرفة بحث ما يتضمنه التقارير من ملاحظات وإتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهها.



ومن جانبه قال عادل المصرى، رئيس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بأن الغرفة وأعضائها حريصون على صحة وسلامة وآمان العذاء المقدم للرواد وتطبيق كافة الإجراءات التى تضمن الغذاء الصحى والآمن وللمصريين والسائحين، خاصة وأن مجال ونشاط صناعة المطاعم والمنشآت المقدمة لخدمات الأغذية، أصبحت واحدة من القطاعات الاقتصادية المؤثرة والهامة في أى دولة لتعلقها الشديد بالمجال السياحى.



وأضاف رئيس الغرفة، إنه نتيجة للتقدم العلمي السريع في مجال تكنولوجيا حفظ وتصنيع الأغذية عالميًا، والذي تبعه من تطور في نظم مراقبة والتأكد من سلامة وجودة الأغذية المقدمة، ظهرت العديد من نظريات النظم الحديثة المختصة بهذا الجانب، ابتداءً من المواد الخام الواردة إلى المنشأة والتي يتم توظيفها عبر عمليات التصنيع، ووصولًا إلى المنتج النهائي المقدم إلى المستهلك.



وأشارعادل المصرى إلى أن مجلس إدارة الغرفة يؤمن بأن السياحة أمن قومى، وأن صحة وسلامة الغذاء من أهم عناصر الجذب السياحى، وهو ما يتفق مع توجيهات القيادة السياسية بإستمرار المتابعة فيما يخص تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمنشآت السياحية والفندقية، وضرورة تطبيق كافة الإجراءات التى تضمن صحة وسلامة الغذاء للسائحين والمصريين. وإنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية واجبة الإتباع حيال المنشآت المخالفة .