تسويق السياحة الثقافية: الرئيس السيسي جعل من الأقصر أيقونة للجمهورية الجديدة

تزايد معدلات تدفق السائحين بشكل لم يكن متوقع

وجهت لجنة تسويق السياحة الثقافية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عقب قرار وزارة السياحة والأثار باستمرار احتفالية طريق المواكب المقدسة بشكل سنوي.

وقالت في تصريحات صحفية، إن حضور احتفالية طريق المواكب المقدسة جعل منه ايقونة للسياحة الثقافية في الجمهورية الجديدة وكان له أثر كبير في تزايد معدلات التدفق السياحي علي المدينة.

وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن الاقصر تشهد حاليا نشاط كبير يكاد يقترب من فترات الذروة في مرحلة ما قبل انتشار جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الأسواق المرتبطة بالقطاع السياحي بدأت تشهد حالة من الانتعاش، بعد مرحلة من التوقف كانت الأصعب في تاريخ صناعة السياحة المصرية.

واضاف أن د. خالد العناني وزير السياحة والأثار، و د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار وفريق المرممين، بذل جهدا كبيرا في إعادة الحياة للمعابد من جديد، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر علي الزائرين للمدينة وتجربتهم السياحية، خاصة مع استخدام التكنولوجيا وتطوير الخدمات المقدمة إليهم خلال زيارتهم للمقاصد المختلفة.

وتابع رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن اللجنة تدرس حاليا مع أعضائها وضع خطة لدعم الاحتفالية المقبلة لطريق المواكب المقدسة، مشيرا إلي أهمية وضعها علي برامج شركات السياحة، والعمل الاستفادة منها بشكل يرفع من تدفق شرائح ذات مستوي عالي الإنفاق حتى يتمكن القطاع من تقديم خدمات تليق بالمدينة.

وأوضح أن اللجنة تعمل علي وضع مجموعة أهداف علي رأسها سياحة الكيف وأبرز خصائصها هي ارتفاع متوسط إنفاقها، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب دعوة المؤثرين والمشاهير ووجود شخصيات ذات تأثير كبير في السائح المرتقب سواء كانت تلك الشخصيات رياضية أو فنية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة سوف تكون مرحلة إعداد مهمة ومساندة للدولة في تطوير الأفكار تنفيذ أحداث كبرى والإعداد لمهرجانات واحتفاليات دولية علي أرض مدينة الأقصر.

وأشار عثمان إلى أن التدفقات الحالية والمقبلة سوف تستفيد منه كافة المقاصد السياحية والأثرية في صعيد مصر، وهو الأمر الذي تعكف اللجنة علي دراسته حاليا مع مستثمري السياحة الثقافية.