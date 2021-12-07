الأوقاف: عودة صلاة النساء في المساجد ليس في يد الوزارة

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنّ السماح بعودة النساء للصلاة في المساجد ليس في يد الوزارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنّ هناك مصلى للسيدات تقام فيه الصلاة بإشراف واعظات الأوقاف.

وتابع: "ليس كل مصلى للسيدات مغلق، لكن هناك مصلى للسيدات يُفتح تحت إشراف الواعظات".

قرار السماح بإقامة صلاة الجنازة في المساجد الكبرى والجامعة التي تُقام بها صلاة الجمعة صادر عن لجنة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء.

وأوضح أنّ صلاة الجنازة لم تكن ممنوعة في المساجد، لكنّها كانت متاحة في المساجد التي بها ساحات وتضم أماكن واسعة.

وذكر أنّ القرارات الخاصة بالمساجد يتم اتخاذها بشكل تدريجي، حيث تم فتح المساجد أولًا، ثم فتح دورات المياه، وأعقب ذلك فتح المساجد أمام صلاة الجنازة.