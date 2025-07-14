تشيلسي يقهر باريس سان جيرمان بثلاثية ويتوج بطلاً للمونديال

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توج فريق تشيلسي الإنجليزي بطلاً لكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، والأولى بالنظام الحديث للمسابقة، بعدما اكتسح نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية دون رد.

على ملعب ميتلايف في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحت أنظار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استطاع الفريق اللندني أن يقهر سان جيرمان بثلاثية، بعدما تفوق ميدانياً بشكل واضح، وسيطر على مجريات اللعب، ليحرم المنافس الباريسي من أي أنياب هجومية.

سجل ثلاثية البلوز، كول بالمر "هدفين" وجواو بيدرو، ليكون اللقب المونديالي للأزرق اللندني بعد نسخة 2021، علماً بأنه كان قد حل وصيفا في 2012.

البداية كانت سريعة وحماسية من الفريقين لاسيما من جانب تشيلسي الذي منع كافة أشكال الخطورة من الباريسيين.

وظهر تشيلسي بشكل أكثر خطورة وفعالية من باريس الذي بدا لاعبوه تائهين، دون خطورة أو أنياب حقيقية على مرمى روبرت سانشيز.

وافتتح كول بالمر التسجيل في الدقيقة 22 من تسديدة أرضية في الشباك، وكرر اللاعب نفسه هدفه بطريقة كربونية في الدقيقة 30 ليعزز تقدم البلوز.

وفي الدقيقة 43، أهدى بالمر تمريرة حريرية إلى البرازيلي جواو بيدور المنفرد بالمرمى ليسدد من فوق الحارس دوناروما لحظة خروجه ليعلن عن ثالث الأهداف للفريق الإنجليزي.

وفي الشوط الثاني لجأ تشيلسي للدفاع والاعتماد على المرتدات، لكن ذلك لم يمنح الأفضلية لسان جيرمان الذي ظل عاجزا عن اختراق الخطوط الدفاعية، كما تصدى الحارس سانشيز لمحاولات خطيرة من فيتينيا وديمبلي.

في المقابل أنقذ دوناروما أيضا محاولات تشيلساوية أبرزها تسديدة البديل ليام ديلاب ليحولها إلى ركنية ببراعة.

وأشهر الحكم رضا فغاني البطاقة الحمراء في وجه جواو نيفيز لاعب خط الوسط من باريس سان جيرمان بسبب اعتداء دون كرة على كوكوريلا.