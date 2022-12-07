وزير الاقتصاد الألماني يفتتح مؤتمرا اقتصاديا في جوهانسبرج

يفتتح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك مؤتمرا اقتصاديا ألمانيا جنوب أفريقي في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا اليوم الأربعاء، حيث من المتوقع حضور رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا المؤتمر.

ودعا هابيك نائب المستشار الألماني أولاف شولتس في كلمة له بمدينة كيب تاون أمس إلى منهج جديد للعلاقات بين ألمانيا وأوروبا وأفريقيا.

وأضاف أن الاقتصاد الألماني يحتاج للتنوع، مشيرا إلى محاولات تقليل الاعتماد على كل من روسيا والصين، في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا وزيادة الإنفاق العسكري الصيني.

يأتي ذلك في حين يواجه رئيس جنوب أفريقيا سلسلة من فضائح الفساد لكنه يصر على عدم الاستقالة من منصبه.

وفيما يتعلق بالجهود الألمانية المبذولة من أجل تقليل الاعتماد على الصين كنتيجة للحرب الروسية على أوكرانيا، تحدث الوزير الألماني عما وصفه بـ "تغير في وضع المؤشرات" ، قائلا إن حسم الاختيار للموقع الأرخص ليس هو القرار الصائب دائما، معربا عن اعتقاده أن على الاقتصاد أن يتخذ تشكيلا أوسع انتشارا في السوق العالمية، وقال إن هناك مجالا لإبرام شراكات جديدة.

وأعرب هابيك عن قلقه حيال المشاكل الموجودة في إمدادات الطاقة الجنوب أفريقية والتي تعتمد بنسبة تصل إلى 80% على توليد الكهرباء من الفحم، ونوه إلى أن انقطاعات الكهرباء ليس لها تداعيات على السكان وحسب بل كذلك على الشركات الألمانية العاملة في البلاد.

وقال هابيك إن ألمانيا وأوروبا وعدتا بالفعل بدعم جنوب أفريقيا في إصلاح إمدادات الطاقة في البلاد ورأى أن إعادة التفكير في هذا الشأن من جانب دولة تعتمد حتى الآن على الفحم، ستكون بمثابة تغيير عظيم بالنسبة للمناخ العالمي.