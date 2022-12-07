روسيا تنفي علاقتها بمجموعات إرهابية تخطط لإسقاط الدولة في ألمانيا

نفت السفارة الروسية في برلين، اليوم الأربعاء، أي علاقة مع مجموعات "إرهابية وغير قانونية" تخطط لإسقاط الدولة في ألمانيا، وفقا لما نشرته وكالة الصحافة الفرنسية في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ونفذت الشرطة الألمانية، صباح اليوم، عمليات دهم في أنحاء البلاد واعتقلت 25 شخصا من أفراد "مجموعة إرهابية" من اليمين المتطرف يشتبه بقيامها بالتخطيط لشن هجوم على البرلمان وإسقاط الدولة.

وشارك أكثر من ثلاثة آلاف عنصر من بينهم وحدات النخبة لمكافحة الإرهاب في العمليات التي نُفذت في ساعة مبكرة صباحا وقاموا خلالها بتفتيش أكثر من 130 عقارا، في ما وصفته وسائل إعلام ألمانية بأنها واحدة من أكبر عمليات الشرطة التي شهدتها البلاد، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

واستهدفت عمليات الدهم أعضاء مفترضين في حركة "مواطني الرايخ" (رايخسبرجر) يشتبه في "قيامهم باستعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألماني بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة"، على ما جاء في بيان للمدعين.

ويُتهم المعتقلون بتشكيل "مجموعة إرهابية بنهاية نوفمبر 2021 على أبعد تقدير، والتي كانت قد حددت لنفسها هدف التغلب على نظام الدولة القائم في ألمانيا واستبداله بشكل من دولة خاصة بها". واثنان من المعتقلين الـ25 أوقفا في النمسا وإيطاليا.

وتضم حركة "رايخسبرجر" أفرادا من النازيين الجدد وأصحاب نظريات المؤامرة ومؤيدين للسلاح ممن يرفضون شرعية الجمهورية الألمانية الحديثة.