يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل بارد في أخره على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية

ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.. وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 15

العاصمة الإدارية 22 14

6 أكتوبر 22 14

بنهــــا 22 15

دمنهور 22 14

كفر الشيخ 22 14

المنصورة 23 14

دمياط 22 15

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 22 13

السويس 23 15

الزقازيق 23 14

شبين الكوم 23 14

طنطا 22 14

شلاتين 27 19

الإسكندرية 23 14

العلمين الجديدة 23 14

وادي النطرون 22 15

مطروح 22 14

السلوم 23 11

سيوة 22 12

العريش 22 14

رفح 21 14

الطور 24 17

كاترين 16 5

رأس سدر 23 16

نخل 19 7

طابا 21 14

نويبع 23 14

حلايب 25 20

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 25 17

مرسى علم 26 17

الفيوم 22 14

بني سويف 22 13

المنيا 22 12

أسيوط 23 11

سوهاج 23 12

قنا 23 14

الأقصر 25 14

أسوان 25 13

الوادي الجديد 24 14

أبوسمبل 25 12

أبو رماد 26 20

رأس حدربة 25 19

