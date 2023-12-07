ثمن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، قرار الأمين العام أنطونيو غوتيريش، بشأن تفعيل المادة ٩٩ من ميثاق الأمم المتحدة؛ لمطالبة مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، واصفا الخطوة؛ بـ«الرسالة بالشجاعة».



ودعا خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات المجموعة العربية بالأمم المتحدة، مجلس الأمن؛ إلى الموافقة على مشروع القرار المقتضب المقدم من دولة الإمارات الرامي إلى «وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية».



وأعرب عن أمله أن يتبنى مجلس الأمن القرار بالاستجابة إلى الموقف الشجاع للأمين العام للأمم المتحدة؛ بوقف إطلاق، لافتا إلى اتخاذ تلك الخطوة للمرة الأولى منذ فترة طويلة من الزمن.



وتوجه بالشكر إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش، ودولة الإمارات العربية المتحدة التي استطاعت أن تعبر بمشروعها عن موقف الغالبية العظمة من دول العالم داخل مجلس الأمن، معربا في الوقت ذاته عن تقديره لموقف المجموعة العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة التي عبرت بموقفها عن تضافرها وتعاطفها دعما لحقوق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.