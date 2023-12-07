886 ألفا و377 ناخبا بالأقصر يستعدون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

أعلنت محافظة الأقصر، اليوم الخميس، الانتهاء من إعداد المقار الانتخابية المخصصة للانتخابات الرئاسية المقرر أن تجرى خلال الفترة من 10-12 ديسمبر الحاري، حيث يبلغ عدد اللجان العامة 6 لجان في 6 مراكز، تحتوي على 175 لجنة فرعية و4 لجان وافدين بإجمالي 179 لجنة فرعية، لاستقبال نحو 886 ألفا و377 ناخبا وناخبة للإدلاء بأصواتهم.

وتضمن توزيع اللجان: قسم الأقصر 24 لجنة فرعية، ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالي 25 لجنة، حيث يبلغ عدد الوافدين بقسم الأقصر 181 ألفا و698 ناخبا وناخبة، أما مركز الأقصر يضم 22 لجنة فرعية لعدد 107 آلاف و214 ناخبا وناخبة.

وفي مركز طيبة 8 لجان فرعية ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالي 9 لجان، لعدد 55 ألفا و555 ناخبا وناخبة، وفي مركز القرنة 19 لجنة فرعية لـ118 ألفا و751 ناخبا وناخبة.

وفي مركز أرمنت 30 لجنة فرعية ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالي 31 لجنة، لعدد 119 ألفا و634 ناخبا، وفي مركز إسنا جنوب الأقصر 62 لجنة، ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالي 63 لجنة لعدد 303 آلاف و525 ناخبا وناخبة.