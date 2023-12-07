 سقوط طائرة سعودية مقاتلة أثناء مهمة تدريبية ومقتل أفراد طاقمها الجوي - بوابة الشروق
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سقوط طائرة سعودية مقاتلة أثناء مهمة تدريبية ومقتل أفراد طاقمها الجوي

وكالات
نشر في: الخميس 7 ديسمبر 2023 - 5:24 م | آخر تحديث: الخميس 7 ديسمبر 2023 - 5:24 م
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم، عن سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف-15 إس إيه)، واستشهاد طاقمها.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة العميد الركن تركي المالكي، أن حادث سقوط الطائرة وقع عند الساعة (12:50) ظهر اليوم الخميس 07 ديسمبر 2023م، وذلك أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.

وأوضح أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث الذي نتج عنه استشهاد طاقم الطائرة الجوي، سائلًا المولى - عز وجل - أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

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