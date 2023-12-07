سرايا القدس تعلن استهداف 3 آليات عسكرية إسرائيلية في حي الشجاعية

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أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استهداف 3 آليات عسكرية إسرائيلية في حي الشجاعية شمال قطاع غزة.

وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الخميس: «يخوض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محور التقدم حي الشجاعية، ويستهدفون ثلاث آليات عسكرية بقذائف (التاندوم) وعبوات العمل الفدائي».

وفي وقت سابق، قالت إن عناصرها استهدفوا بقذائف «التاندوم» والـ(RPG) دبابتين إسرائيليتين وناقلة جند في محاور التقدم بيت لاهيا وجباليا.

ودخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ62، وتخوض المقاومة الفلسطينية معارك شرسة مع قوات الاحتلال المتوغلة، خاصة في خان يونس جنوبي القطاع، واستهدفت العديد من الآليات والجنود، في وقت أقر الاحتلال بمقتل 10 بينهم 7 ضباط في 24 ساعة.

وارتكب الاحتلال المزيد من المجازر في خان يونس وجباليا ومدينة غزة، بينما تجاوز عدد الشهداء 16 ألفا والجرحى 43 ألفا، معظمهم نساء وأطفال.