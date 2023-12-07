 نادي الأسير الفلسطيني:ا 30 مواطنا من الضفة بينهم أسرى محررون - بوابة الشروق
الخميس 7 ديسمبر 2023 11:23 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

نادي الأسير الفلسطيني:ا 30 مواطنا من الضفة بينهم أسرى محررون

هديل هلال
نشر في: الخميس 7 ديسمبر 2023 - 11:17 ص | آخر تحديث: الخميس 7 ديسمبر 2023 - 11:17 ص

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الخميس، 30 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون، إضافة إلى اعتقال عدد من عمال غزة.

وأضاف في بيان له، صباح الخميس، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي طولكرم، والخليل، وتوزعت بقية الاعتقالات في محافظات: نابلس، بيت لحم، وجنين.

وتواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وعمليات تحقيق ميداني، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى أكثر من 3670، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

ونوه نادي الأسير أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك