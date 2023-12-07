نادي الأسير الفلسطيني:ا 30 مواطنا من الضفة بينهم أسرى محررون

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الخميس، 30 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون، إضافة إلى اعتقال عدد من عمال غزة.

وأضاف في بيان له، صباح الخميس، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي طولكرم، والخليل، وتوزعت بقية الاعتقالات في محافظات: نابلس، بيت لحم، وجنين.

وتواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وعمليات تحقيق ميداني، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى أكثر من 3670، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

ونوه نادي الأسير أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.