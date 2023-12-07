تقرير: التشيكيون ينفقون أقل على الكتب المطبوعة

وصل حجم سوق الكتب التشيكي إلى 4ر8 مليار كرونه تشيكي في 2022، بتراجع بواقع 3% عن العام السابق عليه، بحسب بيانات جديدة أصدرتها الرابطة التشيكية لبائعي الكتب ودور النشر.

ووفقا للتقرير السنوي، أنفق التشيكيون نحو 8ر7 مليار كرونه تشيكي على الكتب المطبوعة ، وهو أدنى معدل في الخمس سنوات الأخيرة. وفي المقابل، يواصل سوق الكتب الإلكترونية والمسموعة النمو.

وبحسب ما أورده موقع راديو براغ إنترناشونال، نُشر نحو 14 ألفا و500 عنوان كتاب في جمهورية التشيك العام الماضي. وبلغ أعلى عدد للكتب، أكثر من ألف كتاب، نشرته شركة ألباتروس ميديا الرائدة في السوق.