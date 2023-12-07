جنود الاحتلال يقعون في فخ أنفاق حماس بمنطقة الشيخ رضوان

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إن عناصرها تمكنوا من تفخيخ عين نفق في منطقة الشيخ رضوانشمال غزة، وتفجير قوة من جيش الاحتلال تقدمت إليه، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف القوة.



وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الخميس: «تمكن مجاهدو القسام من تفخيخ عين نفق في منطقة الشيخ رضوان، وفور تقدم قوة من جيش الاحتلال لعين النفق تم تفجيره بالجنود، ووقع أفراد القوة بين قتيل وجريح».



ولم تعد الأنفاق مجرد مكان يحمي عناصر حماس من القصف، بل أصبح أيضا فخا يستدرج جنود الجيش الإسرائيلي إلى حتفهم، بحسب ما تقول وسائل إعلام عبرية.



وحذر رئيس الموساد الإسرائيلي السابق الجنرال داني يتوم، الجيش الإسرائيلي من الدخول إلى أنفاق غزة، مؤكدا أنها «مصائد للموت».



وقال: «ممنوع على جنود الجيش الإسرائيلي الدخول إلى الأنفاق، هذه مصيدة موت، التفافات متعددة وطبقات فوق طبقات، يوجد في غزة نحو 500 كم من الأنفاق تحت الأرض وهي مقسمة ومتنوعة لتتعدد استخداماتها».