 الرئيس الإيراني يغادر العراق عائدا إلى بلاده عقب الضربات الأمريكية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الإيراني يغادر العراق عائدا إلى بلاده عقب الضربات الأمريكية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 8 يوليه 2026 - 3:53 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 يوليه 2026 - 3:53 ص

اختتم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان زيارته إلى العراق عائدا إلى بلاده، وفقًا لما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية.

وكان الرئيس قد توجه إلى مدينة النجف العراقية للمشاركة في مراسم التشييع التي استمرت عدة أيام للمرشد الإيراني السابق آية الله علي خامنئي، والذي وصل جثمانه إلى المدينة يوم الثلاثاء، وفقا لشبكة (سي إن إن).

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن بزشكيان غادر النجف في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، بعد انتهاء زيارته إلى العراق


وجاءت عودة بزشكيان في وقت بدأت فيه الولايات المتحدة تنفيذ ضربات ضد إيران، ردا على هجمات استهدفت سفنا تجارية بالقرب من مضيق هرمز.


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