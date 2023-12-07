كتائب القسام تعلن تدمير 79 آلية عسكرية إسرائيلية بمدينة غزة خلال الـ72 ساعة الأخيرة

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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، تدمير 79 آلية عسكرية إسرائيلية كليًا أو جزئيًا، خلال الـ72 ساعة الأخيرة، في محاور التوغل بمدينة غزة.

وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الخميس: «خلال الـ72 ساعة الأخيرة تمكن مجاهدو القسام من تدمير 79 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً فقط في محاور التوغل في مدينة غزة».

وفي وقت سابق، استهدفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، 4 آليات عسكرية إسرائيلية في محور شرق مدينة خانيونس بقذائف «تاندوم» و«الياسين 105».

وذكرت الكتائب، في بيانات لها، مساء الخميس، أن عناصرها استهدفوا جرافة عسكرية بقذيفة «تاندوم» في محور شرق مدينة خانيونس.

وصرحت بأن عناصرها استهدفوا دبابتين إسرائيليتين من طرز «ميركافا» وحفار عسكري بقذائف «الياسين 105» محلية الصنع.

وتمكنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، من تكبيد الاحتلال المزيد من الخسائر في محاور المواجهة المختلفة بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام، في بيانات منفصلة عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الخميس، أن عناصرها تمكنوا من قنص جنديين إسرائيليين ببندقية «الغول» القسامية شمال شرق مدينة خانيونس.

وأشارت إلى «استهداف دبابتين إسرائيليتين في محور شرق مدينة خانيونس بقذائف (الياسين 105)»، لافتة إلى استهداف دبابة ميركافا في محور شمال المدينة بعبوة العمل الفدائي.

وقالت إن عناصرها نجحوا في دك تجمعات قوات العدو المتوغلة في محاور شمال وشرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون.

ولفتت إلى أن عناصرها تمكنوا من الاشتباك مع قوة راجلة من 6 جنود إسرائيليين، وإيقاعهم بين قتيل وجريح، والاستيلاء على «روبوت» كان بحوزتهم في محور شرق مدينة خانيونس.