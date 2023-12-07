واشنطن تراجع تقريرا للعفو الدولية حول تسبب ذخائر أمريكية باستشهاد مدنيين في غزة

أعلن متحدث وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر اليوم الأربعاء أن بلاده تراجع تقريرا صادرا عن منظمة العفو الدولية أفاد بأن ذخائر أمريكية تسببت في استشهاد مدنيين خلال غارات جوية في غزة.

وذكر تقرير المنظمة الصادر، يوم الثلاثاء، أن شظايا من ذخائر أمريكية الصنع عُثر عليها في أنقاض منازل مدمرة في وسط غزة، في هجوم أدى إلى استشهاد 43 مدنيا من بينهم 19 طفلا.

وقبل ساعات، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية للبيت الأبيض جون كيربي، أن واشنطن أبلغت إسرائيل بمواصلة دعم عملياتها في غزة، لكنها "تريد التأكد من أخذ الأخيرة بالاعتبار أرواح المدنيين قدر الإمكان".

وفي وقت سابق من اليوم أيضا، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن وصول طائرة الشحن رقم 200 محملة بمساعدة عسكرية قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح بيان الوزارة أن "أسطولا" يعمل في إطار النشاط المشترك لبعثة المشتريات التابعة لوزارة الدفاع، ومديرية المشتريات بواسطة المسؤول عن النقل الدولي، وشعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي والشعبة التكنولوجية واللوجستية.

وقبل ساعات، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية للبيت الأبيض جون كيربي، أن واشنطن أبلغت إسرائيل بمواصلة دعم عملياتها في غزة، لكنها "تريد التأكد من أخذ الأخيرة بالاعتبار أرواح المدنيين قدر الإمكان".

وفي وقت سابق من اليوم أيضا، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن وصول طائرة الشحن رقم 200 محملة بمساعدة عسكرية قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح بيان الوزارة أن "أسطولا" يعمل في إطار النشاط المشترك لبعثة المشتريات التابعة لوزارة الدفاع، ومديرية المشتريات بواسطة المسؤول عن النقل الدولي، وشعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي والشعبة التكنولوجية واللوجستية.

وأضاف البيان أنه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، تم نقل أكثر من 10 آلاف طن من العتاد العسكري، بحرا وجوا، وشمل سيارات محصنة وقذائف ودروعا واقية ومعدات طبية وذخيرة وغيرها.

وفي سياق متصل، تحدثت "العفو الدولية"، أواسط نوفمبر الماضي عن أن أكثر من ثلث ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هم من الأطفال، فيما لا يزال عدد لا يحصى من الضحايا تحت الأنقاض.