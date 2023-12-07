جوتيريش يكثف الضغوط من أجل وقف إطلاق النار في غزة برسالة نادرة لمجلس الأمن

صعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعواته من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث لجأ إلى سلطة نادرا ما تستخدم، وذلك للضغط على مجلس الأمن الدول بشأن أزمة قال إنها "تتدهور بسرعة إلى كارثة".

وفي خطاب وجهه إلى مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، قال جوتيريش إنه يتوقع انهيار النظام العام في غزة بالكامل عما قريب، وهو ما من شأنه أن يحول دون توصيل المساعدات، المحدودة، التي يمكن توفيرها حاليا.

وأضاف جوتيريش: "قد يتكشف وضع أسوأ، بما في ذلك تفشي أمراض وبائية، وزيادة الضغط من أجل النزوح الجماعي" لسكان غزة إلى البلدان المجاورة.

وقالت الأمم المتحدة إن جوتيريش أرسل الخطاب بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تسمح للأمين العام بلفت انتباه مجلس الأمن إلى أي قضية يُنظر إليها على أنها تهدد السلام الدولي.