أعرب الفنان السوري محمد القس، عن استيائه من مماطلة بعض المنتجين في دفع مستحقات الفنانين، قائلا: «أنا اتمرمطت جدًا، واللي حصل معايا حصل مع أي ممثل، اتمرمطنا، واتأكل عليا فلوس».

وأضاف في تصريحات لبرنامج «حبر سري» عبر شاشة «القاهرة والناس»: «لما المنتج يماطل معك، وكان واعدك بتسليمك المبلغ الفلاني، وأنت بتكون حاسب حساباتك على المبلغ، وبعدها تمرمطني سنة واثنين ليه؟ أنا ربنا أكرمني ومعايا، غيري ذنبه إيه؟ أنا بكره الظلم».

ولفت إلى أنه سبق أن عمل دون أجر، مشيرا إلى عدم رفضه تأجيل دفع مستحقاته وفقا لطبيعة العمل وظروفه، مضيفا أنه دائما ما ينصح زملاءه الفنانين بطلب زيادة 10% أو20% مقابل هذا التأخير، في حال طلب منهم المنتج تأجيل الأجر لمدة عام.

وتطرق إلى تجربته مع الشهرة، قائلا: «وقعت في فخ الشهرة لفترة بعد نجاح الجزء الثاني من مسلسل أم الحالة في السعودية؛ ولكنها لم تغيرني للأبد»، مضيفا: «أحد أصدقائي نصحني بأن تصرفاتي تغيرت، وأني بدأت أشوف نفسي، وكان صادقا معي».

واختتم: «اكتشفت بعدها أني لازم أركز في مواقفي، وحمدت ربنا أنها جاءت مبكرًا، ولذلك لا أحب الشهرة، الأضواء جميلة؛ ولكنها مؤذية جدًا بالنسبة لي».