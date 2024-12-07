يترقب سوق سندات التوريق فى مصر إصدارات بقيمة ٨,٥ مليار جنيه لصالح أربع شركات تعمل فى نشاط التمويل الاستهلاكى والمتناهى الصغر، بحسب مصادر مطلعة تحدث لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

أضافت المصادر أن الإصدارات المرتقبة لسندات التوريق تشمل ٥ مليارات جنيه لصالح شركة تساهيل، و١,٥ مليار جنيه لشركة أمان، و١,٥ مليار لشركة حالا، والأهلى تمكين ٧٥٠ مليون جنيه.

وقالت المصادر إن الإصدارات حصلت على الموافقات اللازمة وجار استكمال باقى الإجراءات والمتوقع إتمام جزء منها بنهاية العام الجارى وأغلبها يوجه لتمويل برامج التقسيط والتمويل متناهى الصغر.

كانت شركة «حالا» أغلقت ثلاثًا من عمليات التوريق بقيمة 3 مليارات جنيه، آخرها صفقة تم تنفيذها يناير الماضى بقيمة 971 مليونًا، كما أتمت شركة تساهيل برنامج توريق بقيمة ٣,٩ مليار جنيه، أغلقت أمان سندات بقيمة ١,٣ مليار جنيه، وهو الإصدار الخامس ضمن البرنامج الأول والذى يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه.

ويعد الإصدار المرتقب لشركة الأهلى تمكين هو الثانى للشركة التى تعمل فى مجال التمويل متناهى الصغر

وتعرف سندات التوريق بأنها أوراق مالية قابلة للتداول تساعد الدول والشركات فى تدبير السيولة بضمان أصول من الممكن توريقها وتكون تلك الأصول مضمونة عبر عدة طرق مثل العقارات أو غيرها.

وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، سجلت قيمة التمويلات الممنوحة من شركات التمويل الاستهلاكى نحو 41,914 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024، مقابل 33,076 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 26,7٪.

وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن وصول عدد العملاء إلى 2,896 مليون عميل خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024، مقابل 2,556 مليون عميل خلال الفترة ذاتها من 2023.

استحوذ قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات على نسبة 28,88% من قيمة التمويلات التى ضختها شركات التمويل الاستهلاكى خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، ثم شراء السيارات والمركبات على نسبة 27,93%، وقطاع الأجهزة المنزلية على 10,74٪.