 رئيس وزراء ماليزيا يؤكد دعوة بلاده لحل شامل للصراع الفلسطيني
الأحد 7 ديسمبر 2025 11:14 ص القاهرة
رئيس وزراء ماليزيا يؤكد دعوة بلاده لحل شامل للصراع الفلسطيني

كوالالمبور - (د ب ا)
نشر في: الأحد 7 ديسمبر 2025 - 10:46 ص | آخر تحديث: الأحد 7 ديسمبر 2025 - 10:46 ص

قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، إن كوالالمبور تؤكد أن الحل الدائم للصراع الفلسطيني يجب أن يكون شاملا وقائما على العدالة العالمية، بما في ذلك الاعتراف بالحقوق الفلسطينية وإنهاء القمع والاحتلال من جانب النظام الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة ذا ستار الماليزية، أن إبراهيم أدلى بهذا التصريح خلال مكالمة هاتفية أمس السبت، مع رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، الذي أطلعه على آخر التطورات المتعلقة بجهود تحقيق السلام في غرب آسيا.

وقال أنور،في تصريحات خلال فعاليات محلية اليوم الأحد: "سوف نواصل التأكيد بوضوح وحزم على أن أي حل يجب أن يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المتواجدين في غزة، وأن ينهي القمع والاحتلال والاستعمار من جانب الجيش الإسرائيلي".

