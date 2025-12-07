نائب رئيس الزمالك: المجلس يريد استكمال مدته

أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك أن مجلس إدارة الأبيض يريد استكمال مدته، مُشيرًا إلى أنه قد تم ارتكاب بعض الأخطاء، خلال الفترة الماضية.

وقال هشام نصر في تصريحات لقناة الزمالك: "نتمنى أن نستكمل مدتنا في إدارة الزمالك، مع احترامي لكل من ينتقد من يستطيع تقديم حل أهلًا وسهلًا به، هل من مصلحة النادي أن يدخل في النفق المظلم للجان والمجالس المعينة".

وأضاف: "نحن تحت أمر الجمعية العمومية وجماهير نادي الزمالك، إذا يريدنا أن نستمر سنستمر ونحن جاهزون، أما إذا يريدنا أن نرحل فأهلًا وسهلًا بجميع من يستطيع حمل المسؤولية".

وتابع: "ارتكبنا الأخطاء نتيجة الضغوط الرهيبة في نادي الزمالك، وهناك اجتماعات خلال الأسبوع المقبل للمناقشة على حل أرض أكتوبر مع الجهات المسؤولة لكي نناقش جميع الحلول المطروحة والتي أهمها عودة أرض أكتوبر لأن حصل عليها تعاملات، وقد تم بناء آمال كبيرة عليها وسنستمع للحلول، لكننا متمسكون بأرض أكتوبر".

وأكمل: "سقف طموحات الجماهير كانت عالية لكي نحل ونبني، لكن لن يتم الحل جميع المشكلات سريعًا، ولقد كنت واضحا منذ اليوم الأول أن بناء الفرق الرياضية يأخذ على الأقل 3 أعوام مع وجود مقومات مالية وهذه لم تكن متوفرة، ورغم ذلك بدأت ملامح البناء تظهر".

وأتم هشام نصر تصريحاته قائلًا: "من سيأتي بعدنا سيقابل نفس الأزمات، وعليه ألا يتخيل أنه سيحل أزمات الزمالك سريعًا، نحتاج دعم جماهير النادي ورجال الأعمال ومساندة من الدولة".