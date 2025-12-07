هيجسيث يدافع عن الضربات الأمريكية لقوارب يشتبه أنه تهرب مخدرات

دافع وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث عن الضربات على قوارب عصابات المخدرات المزعومة خلال تصريحات أدلى بها يوم السبت في مكتبة رونالد ريجان الرئاسية، قائلا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك سلطة اتخاذ إجراء عسكري "كما يراه مناسبا" للدفاع عن الأمة.

ورفض هيجسيث الانتقادات الموجهة للضربات، التي أدت إلى مقتل أكثر من 80 شخصاً وتواجه الآن تدقيقا مكثفا بشأن مخاوف من أنها انتهكت القانون الدولي. وشبه هيجسيث الضربات بالحرب على الإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، قائلا إن الضربات مبررة لحماية الأمريكيين.

وقال هيجسيث خلال خطابه الرئيسي في منتدى ريجان للدفاع الوطني: "إذا كنت تعمل لصالح منظمة إرهابية مصنفة وتجلب المخدرات إلى هذا البلد في قارب، فسوف نجدك وسنغرقك. يجب ألا يكون هناك شك في ذلك". وأضاف: "يمكن للرئيس ترامب وسيتخذ إجراءات عسكرية حاسمة كما يراه مناسبا للدفاع عن مصالح أمتنا. يجب ألا يشك أي بلد على وجه الأرض في ذلك ولو للحظة".

وترفع الضربة الأخيرة حصيلة القتلى في هذه الحملة إلى 87 شخصا على الأقل. وقد سعى المشرعون للحصول على المزيد من الإجابات حول الهجمات ومبرراتها القانونية، وما إذا كانت القوات الأمريكية قد تلقت أمرا بشن ضربة متابعة بعد هجوم في سبتمبر حتى بعد علم البنتاجون بوجود ناجين.