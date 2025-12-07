 بسبب انتهاك قوانين الهجرة.. ترحيل عشرات المواطنين الإيرانيين من أمريكا - بوابة الشروق
الأحد 7 ديسمبر 2025 2:55 م القاهرة
بسبب انتهاك قوانين الهجرة.. ترحيل عشرات المواطنين الإيرانيين من أمريكا

طهران - (د ب أ)
نشر في: الأحد 7 ديسمبر 2025 - 1:33 م | آخر تحديث: الأحد 7 ديسمبر 2025 - 1:33 م

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الأحد، أن حوالي 50 إيرانيا سيعودون إلى بلادهم في الأيام المقبلة، بعد ترحيلهم من الولايات المتحدة بسبب ما يزعم من انتهاكهم قوانين الهجرة.

وقال بقائي في مؤتمر صحفي متلفز "خلال العام الماضي، تكثفت الإجراءات العنصرية التي تستهدف المواطنين الأجانب، لاسيما أولئك الذين ينحدرون من المنطقة، والإيرانيين على وجه الخصوص"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف أن "المواطنين الإيرانيين واجهوا مضايقات تحت ذرائع مختلفة".

وتعتبر هذه ثاني عملية ترحيل من نوعها في الأشهر الأخيرة، وفي سبتمبر، إذ أكدت الوزارة ترحيل 120 إيرانيا في إطار خطط أمريكية لترحيل المواطنين، الذين يزعم أنهم دخلوا البلاد بشكل غير قانوني، معظمهم عبر المكسيك.

