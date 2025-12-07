محافظ القليوبية يتابع حادث سقوط 6 عمال إثر انهيار شدة خشبية ببرج بمنطقة كفر الجزار في بنها

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، صباح اليوم، حادث سقوط جزئي لشدة خشبية على 6 عمال بعقار تحت الإنشاء في قرية كفر الجزار بنطاق مدينة بنها.

تلقى المحافظ البلاغ الأولي بالحادث من غرفة عمليات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث وقع الحادث أثناء صب سقف الدور الثاني العلوي، مما أدى إلى انهيار جزئي لبعض الالواح الخشبية وسقوط عدد من العمال كانوا يقومون بأعمال الصب أسفل السقف، حيث بلغ عدد المصابين مبدئياً 6 عمال، وبمراجعة موقف العقار تبين أنه يقام بموجب ترخيص بناء رقم 155320240101472 لسنة 2024.

ووجه المحافظ الأجهزة المعنية بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث وتقديم الإسعافات اللازمة، حيث تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لضمان حصولهم على الرعاية الطبية الفورية والمتكاملة.

وشدد المحافظ، على ضرورة توفير كل سبل الدعم الطبي والاجتماعي للمصابين وتقديم أقصى درجات الرعاية لهم.

وفي هذا السياق، كلف محافظ القليوبية أجهزة قطاع الصحة المختصة بالمحافظة بالمتابعة المستمرة والدقيقة للحالة الصحية لجميع العمال المصابين، والتأكد من توفير جميع متطلبات علاجهم، مع ضرورة موافاة المحافظة بتقرير دوري ومفصل حول تطورات حالتهم وما تم اتخاذه من إجراءات علاجية بشأنهم.

كما كلف المختصين بمديرية العمل بمراجعة موقف إجراءات السلامة والصحة المهنية بموقع الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت اي تقصير بشأن إجراءات السلامة، وكلف أيضا مديرية التضامن الاجتماعي لبحث سبل الدعم المادي للمصابين.