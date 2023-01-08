تحرير محاضر لمخابز ومحال بيع السلع الغذائية في القليوبية

شنت مباحث التموين بالقليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط المتلاعبين بأسعار السلع.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كل صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

وأسفرت الحملة عن ضبط طن أرز بحوزة المدير المسؤول عن محل لتجارة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة الخصوص، لتخزينه كميات من السلع الاستراتيجية بكميات كبيرة وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد بيعها بالسوق السوداء بأكثر من السعر الرسمي لها؛ للاستفادة من فارق السعر وتحقيق أرباح طائلة وغير مشروعة.

كما تمكنت الحملة من ضبط طني زيت طعام مجهول المصدر وبدون بيانات، وبه تغير بالخواص الطبيعية، بحوزة المدير المسؤول عن تعبئة الزيوت، بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

فيما تمكنت من ضبط طن دقيق، بحوزة المدير المسؤول عن مخبز إفرنجي، بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة أول بنها، لعدم الإعلان عن الأسعار وبيعه الخبز بأعلى من السعر الرسمي، للاستفادة من فارق السعر وتحقيق أرباح غير مشروعة بإدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.