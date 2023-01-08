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ماكرون يحيي ذكرى 12 ضحية لهجوم صحيفة شارلي إبدو بفرنسا

باريس - أ ش أ
نشر في: الأحد 8 يناير 2023 - 2:10 م | آخر تحديث: الأحد 8 يناير 2023 - 2:10 م

أحيا الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" ذكرى ضحايا صحيفة "شارلي إبدو" التي شهدت هجوما منذ ثماني سنوات حيث قتل في ذلك اليوم 12 شخصا.

وكتب الرئيس الفرنسي في تغريدة له على موقع التوصل الاجتماعي "تويتر" -حسبما ذكرت قناة "آي سي آي" الاخبارية الفرنسية اليوم الأحد- أسماء جميع الأشخاص الذين وقعوا ضحايا لسلسلة من الهجمات قبل ثماني سنوات في باريس ومحيطها وقال "لن ننساكم أبدا".

ومن جانبها، احييت رئيسة الحكومة الفرنسية "إليزابيث بورن" ذكرى ضحايا صحيفة "شارلي إبدو" وكتبت في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في مواجهة الإرهاب، تقف جمهورية فرنسا شامخة، من أجل عائلاتهم ومن أجل قيمنا ومن أجل حريتنا: دعونا لا ننسى".

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