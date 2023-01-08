رئيس اتحاد منتجي الدواجن: توافر الكتكوت بكميات مقبولة اعتبارا من منتصف يناير

قال محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن الفترة الماضية شهدت ندرة في عمليات التدبير، أدت إلى انخفاض الأسعار، منوهًا أن التجار واجهوا خسائر كبيرة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والبنك المركزي، أعلنوا عن كمية إفراجات جيدة منذ أسبوعين، أدت إلى تحسن أسعار الخامات والعلف.



ولفت إلى انخفاض سعر طن الصويا من 33 ألفًا إلى 25 ألفًا، والذرة من 14 ألفًا إلى 10 آلاف و500 جنيه، والعلف من 23 ألفًا إلى 20 ألفًا، قائلًا إن سعر كيلو الدواجن في تلك الفترة، وصل إلى 40 جنيهًا.



وأوضح أن الأمر منح نوع من الثقة للمربين؛ الذين بدأوا في إدخال دورات إنتاج جديدة، معلنًا عن توافر الكتكوت بكمية مقبولة، اعتبارًا من منتصف يناير المقبل، ثم دخوله مزارع التسمين، استعدادًا للأشهر المقبلة.



وطالب الدولة باستمرار الإفراجات في الموانئ، حتى تنخفض أسعار الأعلاف بصورة أكبر وتتوافر في الأسواق، مشددًا على أهمية استمرار إدخال دورات جديدة للإنتاج، لتحقيق وفرة بالمنتج خلال شهر رمضان.



وطمأن المربين بأن الدولة تقف إلى جواهم وتعمل على زيادة عدد الإفراجات في الموانئ، مختتمًا: «نبث الطمأنينة في نفوس المربين، ونقول لهم ادخلوا دورات إنتاج جديدة، ولا تقلقوا لأن الدولة توفر لنا الإفراج عن الكميات المطلوبة».