أوكرانيا تعلن مقتل وإصابة مدنيين وتدمير أراض زراعية ومبانٍ سكنية في قصف روسي

أعلنت أوكرانيا قصف القوات الروسية مدينة دونيتسك، ومناطق نيكوبول وكوبيانسك وتشوهيف وخاركيف، وبلدتي كوبيانسك وفوفتشانسك، ما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين، وتدمير عدد من المباني السكنية والأراضي الزراعية.



في الإطار، قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك جنوبي أوكرانيا، فالنتين ريزنيشنكو -في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، صباح اليوم الأحد- إن القوات الروسية قصفت منطقة نيكوبول التابعة للإقليم مرتين، الليلة الماضية، بالقذائف والمدفعية الثقيلة.



وأضاف ريزنيشنكو "أطلقت قوات الاحتلال الروسية نيرانها الثقيلة على منطقة نيكوبول مرتين.. وأصابت بلدات تشيرفونوهريفكا وميروف.. وانفجرت هناك ست قذائف، بينما يواصل هناك ممثلو دائرة الطوارئ الحكومية تفتيش المناطق المتضررة لتحديد عواقب الهجمات".



في سياق متصل، قال قائد المجموعة العملياتية الاستراتيجية في الجيش الأوكراني، الجنرال أولكسندر تارنافسكي، إن القوات الروسية لم يعد لديها "خلفية عميقة" في اتجاه مدينة تافريا.



وأوضح تارنافسكي -في تصريح له حول أحدث تقارير وزارة الدفاع الأوكرانية- أن القوات المسلحة الأوكرانية نفذت هجومًا مضادًا بنجاح، وأن العمليات في اتجاهات خاركيف وخيرسون تسير بشكل جيد بنحو مكن الجيش الأوكراني من السيطرة على جميع محاولات الروس لتنظيم دفاع فعال وتهيئة الظروف لاتخاذ إجراءات نشطة.



بدوره، قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف جنوبي أوكرانيا أوليه سينيهوبوف، إن القوات الروسية قصفت، الليلة الماضية، بلدتين تابعتين للإقليم، مما أسفر عن تدمير عدد من المباني السكنية والأراضي الزراعية.



وأضاف سينيهوبوف أن القوات الروسية قصفت، الليلة الماضية، بلدتي كوبيانسك وفوفتشانسك التابعتين للإقليم، مما يكشف أن روسيا تواصل ترويع السكان المدنيين في البلدات الحدودية في خاركيف، ولكن لحسن الحظ، لم تقع وفيات جراء الهجمات الأخيرة.



في السياق، كتب سينيهوبوف -على صفحته بموقع (تليجرام)- "وفقًا للبيانات المحدثة من المركز الإقليمي للمساعدات الطبية الطارئة، لقي رجل يبلغ من العمر 50 عاما حتفه؛ نتيجة القصف الروسي على بلدة ميريفا بمنطقة خاركيف".



من جهته، قال حاكم إقليم خاركيف إن قرى كراسني وستريليتشا وزاريشن وكيسليفكا وكوتلياريفكا ومستوطنات حدودية أخرى في مناطق كوبيانسك وتشوهيف وخاركيف تعرضت أيضًا لنيران الروس في الساعات الأخيرة.



بدوره، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك الأوكرانية بافلو كيريلينكو، اليوم، إن القصف الروسي على المدينة تسبب في مقتل مدني وإصابة ثمانية آخرين، خلال الساعات الماضية.



وأضاف كيريلينكو: "خلال الساعات الماضية، قتل الروس مدنيًا واحدًا في منطقة دونيتسك في باخموت، وأصيب ثمانية أشخاص في المنطقة، ومن المستحيل حاليًا تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا".



وبحسب وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، في يوم أمس الأول، قتل الروس مدنيين اثنين وجرحوا سبعة آخرين في منطقة دونيتسك.



تجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة في إقليم "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا، في أعقاب طلب إقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك "رسميا دعم موسكو التي اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة" ودخلت في مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية.



وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة 30 سبتمبر2022، في كلمة ألقاها بالكرملين أمام المئات من كبار السياسيين الروس، عن ضم أربع مناطق شرقي أوكرانيا هي: لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا، بعد "استفتاءات" رفضت نتيجتها كييف وعواصم الدول الغربية، والأمم المتحدة التي قال أمينها العام: إن "الضمّ يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة وما يمثّله المجتمع الدولي".



وفي 5 يناير الجاري، أعطى الرئيس الروسي توجيهات إلى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، بوقف إطلاق النار على كامل خط التماس للعملية العسكرية الخاصة ابتداءً من الساعة 12.00 في 6 يناير إلى الساعة 24.00 يوم 7 يناير؛ بمناسبة عيد الميلاد لدى الأرثوذكس.