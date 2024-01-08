موسيماني يقترب من تدريب أبها السعودي

كشف تقرير صحفي سعودي عن اقترب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي السعودي، من تولي المسئولية الفنية لفريق أبها، خلال الفترة المقبلة.

وفقا لصحيفة «اليوم السعودية»:" هناك مفاوضات متقدمة في الوقت الحالي بين إدارة نادي أبها والمدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني من أجل تولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة".

أضافت الصحيفة أن إدارة نادي أبها تثق في قدرة موسيماني على تحسين أوضاع الفريق في جدول المسابقة خلال منافسات الموسم الحالي، وقدرته على تعديل وضع الفريق في جدول المسابقة.

وتولي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لنادي الأهلي مسئولية قيادة الراقي خلال فترة تواجده في مسابقة دوري يلو، حيث قاد الفريق إلى الصعود إلى مسابقة دوري روشن للمحترفين، قبل أن تتم إقالته ويخوض تجربة مع نادي الوحدة الإماراتي، ويتم تعيين ماتياس يايسله لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي.

ويحتل أبها المركز الـ17 في جدول ترتيب دوري روشن هذا الموسم، برصيد 14 نقطة، حيث حقق الفريق الانتصار في 4 مباريات، وتعادل في مباريات، وتلقى الفريق 13 هزيمة.