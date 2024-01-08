التحقيق في تبادل اتهامات بالضرب بين لاعب كرة قدم سابق وزوجته بأكتوبر

تباشر النيابة الكلية بأكتوبر التحقيقات في واقعة اتهام لاعب كرة قدم سابق بضرب زوجته وإحداث إصابات في جسدها بسبب خلافات أسرية بينهما، في منطقة 6 أكتوبر.

وأنكر اللاعب "ا.ص" الاتهامات الموجهة إليه، واتهم زوجته بالتعدى عليه في البداية، وأنه دافع عن نفسه وحرر محضرا ضدها.

وتبين من التحريات الأولية أن لاعب كرة القدم السابق يقيم مع زوجته في أحد كمبوندات مدينة 6 أكتوبر، وتبين أنه مصاب بكدمات وجروح سطحية بالذراعين، كما أصيبت زوجته بكسر في الأسنان.

وتبين أن مشاجرة نشبت بين الطرفين، تعدى خلالها كل منهما على الآخر، مما أسفر عن إصابة كليهما، وتحرر محضر بالواقعة.