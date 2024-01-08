جيش الاحتلال الإسرائيلي: 9 آلاف جندي تلقوا دعما نفسيا منذ بداية الحرب

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن حوالي 9 آلاف من جنوده تلقوا "مساعدة نفسية" منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبرالماضي، ولم يعد نحو ربعهم إلى القتال.



جاء ذلك وفق بيان جديد كشف عنه، الفيلق الطبي بالجيش، وفق القناة (12) الإسرلئيلية، وصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.



وبحسب البيان: "تقدم ما يقرب من 9000 جندي بطلب للحصول على مساعدة نفسية منذ بداية الحرب، ولم يعد ربعهم تقريبًا إلى القتال"، وفقا لوكالة الأناضول.



وفي المجمل "احتاج نحو 13 ألف جندي نظامي واحتياط إلى مرافقة أو علاج طبي على مستوى ما أثناء القتال، وأصيب الآلاف منهم في المعارك" وفق المصادر العبرية.



ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأحد 22 ألفا و835 شهيدا و58 ألفا و416 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.