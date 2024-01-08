فاتسكه: أصبت بقشعريرة من تصرف بيكنباور

وصف هانز يواخيم فاتسكه رئيس رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، الأسطورة الراحل فرانز بيكنباور بأنه "بالتأكيد أفضل لاعب كرة ألماني على مر العصور".

كما وصف فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسا دورتموند ، بيكنباور بأنه "واحد من أفضل الأشخاص الذين قابلتهم على الإطلاق".

وأشار "كل تجربة فردية خضتها مع فرانز كانت رائعة، مازلت أتذكر أن جسدي أصابه القشعريرة حنيما طلب مني أن أناديه بأسمه الأول بعد موسم 2010 /2011.

وأوضح "يمكنك فقط أن تنحني لما حققه فرانز بيكنباور لألمانيا والكرة الألمانية".

وتوفى الأسطورة الألماني فرانز بيكنباور عن 78 عاما أمس الأحد، حسبما صرحت عائلته لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين.

اللاعب المعروف بأسم القيصر توج بلقب كأس العالم كلاعب ومدرب ونجح في إقناع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمنح ألمانيا حق استضافة مونديال 2006.

وذكرت عائلة بيكنباور في بيان "نعلن بحزن عميق أن زوجي ووالدنا فرانز بيكنباور توفى بسلام أمس الاحد، وهو محاط بعائلته... نطالبكم بالحداد في هدوء وعدم طرح أي أسئلة".

وانضم بيكنباور إلى بايرن ميونخ وهو لاعب صغير وسرعان ما أصبح لاعبا محوريا في النادي البافاري، حيث توج معه بأربعة ألقاب في البوندسليجا وثلاثة ألقاب أوروبية ولقب كأس إنتركونتيننتال.