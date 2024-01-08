ميقاتي: نعمل على حل دبلوماسي مرتبط بوقف العدوان على غزة

قال رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، الاثنين، إن بلاده تعمل على حل دبلوماسي للوضع في الجنوب، سيكون تطبيقه مرتبطا بوقف العدوان على غزة.



تصريحات ميقاتي جاءت في حديث إلى قناة الحرة ضمن برنامج «المشهد اللبناني»، وفق وكالة الأناضول.



وقال ميقاتي، إن القرار 1701 نص على تعزيز دور الجيش، والتعاون مع اليونيفيل لتمكينها من القيام بدورها، وهذا الأمر يحتاج إلى زيادة عدد الجيش بنحو عشرة آلاف عنصر، وتقوية قدراته.



وأضاف أن لبنان على استعداد للتعاون، شرط أخذ الضمانات اللازمة لعدم استمرار التعديات الإسرائيلية.



وتابع: «منذ 7 أكتوبر ونحن نكرر أننا طلاب استقرار دائم، وندعو إلى حل سلمي دائم، ولكن في المقابل تصلنا تحذيرات عبر موفدين دوليين من تدمير وحرب على لبنان».



واستكمل: «نحن نعمل على حل دبلوماسي، ربما سيكون تطبيقه مرتبطا بوقف العدوان على غزة».



وزاد قائلا: «التهديدات التي تصلنا مفادها أنه يجب انسحاب حزب الله إلى شمال الليطاني، في الوقت الذي نشدد نحن على أن هذا الأمر جزء من البحث الذي يجب أن يشمل انسحاب اسرائيل الكامل من الأراضي التي تحتلها، ووقف اعتداءاتها على لبنان وخرقها للسيادة اللبنانية».



وقال ميقاتي: «تلقينا عرضا بانسحاب (حزب الله) إلى شمال (نهر) الليطاني، ولكننا نشدد على الحل الشامل، ومن ضمنه حل الموضوع المرتبط بسلاح حزب الله».



وكشف أن مستشار الرئيس الأمريكي أموس هوكستاين، سيزور بيروت هذا الأسبوع، وأنه سيتم بحث معه كل هذه المسائل.



وفي 11 أغسطس 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701 الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، ودعا إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات يونيفيل الأممية.



وخلال الأيام الماضية، تصاعدت حدة القصف المتبادل على جانبي الحدود اللبنانية والإسرائيلية، كان أحد أشكالها تأكيد الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن أضرارا لحقت بقاعدة المراقبة الجوية العسكرية ميرون إثر استهدافها من قبل حزب الله.