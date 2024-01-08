 جولدن جلوب 81.. نجمة «باربي» تخطف الأنظار بفستان وردي - بوابة الشروق
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جولدن جلوب 81.. نجمة «باربي» تخطف الأنظار بفستان وردي

محمد عباس
نشر في: الإثنين 8 يناير 2024 - 4:29 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 يناير 2024 - 4:29 ص

بدأ منذ قليل توافد نجوم السينما والدراما، على السجادة الحمراء للنسخة الـ81 من حفل توزيع جوائز اتحاد الصحفيين الأجانب في هوليوود «جولدن جلوب - Golden Globe» لعام 2024، والذي يقام في فندق بيفرلي هيلتون في مدينة بيفرلي هيلز بكاليفورنيا.

وخطفت مارجوت روبي نجمة فيلم «باربي» الأنظار على السجادة الحمراء، بفستانها الوردي اللون.

يقدم الحفل الممثل الكوميدي الأمريكي جو كوي، وتتصدر أفلام «باربي - Barbie»، و«أوبنهايمر - Oppenheimer»، و«قتلة زهرة القمر - Killers of the Flower Moon»، و«الموسيقار - Maestro»، و«الحيوات الماضية - Past Lives»، و«أشياء مسكينة - Poor Things»، ترشيحات الجوائز في السينما، و«الخلافة - Succession» لترشيحات المسلسلات.

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