بدأت منذ قليل النسخة الـ81 من حفل توزيع جوائز اتحاد الصحفيين الأجانب في هوليوود «جولدن جلوب - Golden Globe» لعام 2024، والذي يقام في فندق بيفرلي هيلتون في مدينة بيفرلي هيلز بكاليفورنيا.
فازت الممثلة سارة سنوك بجائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي، عن دورها في مسلسل «الخلافة - Succession».
ونافسها على الجائزة كلا من إميلدا ستونتون عن مسلسل «التاج - The Crown»، وهيلين ميرين عن مسلسل «1923»، وبيلا رامزي عن مسلسل «أخرنا - The Last of Us»، وإيما ستون عن مسلسل «اللعنة - The Curse»، وكيري راسل عن مسلسل «الدبلوماسية - The Diplomat».