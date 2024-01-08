 جولدن جلوب 81.. سارة سنوك أفضل ممثلة في مسلسل درامي عن «الخلافة» - بوابة الشروق
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جولدن جلوب 81.. سارة سنوك أفضل ممثلة في مسلسل درامي عن «الخلافة»

محمد عباس
نشر في: الإثنين 8 يناير 2024 - 8:19 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 يناير 2024 - 8:19 ص

بدأت منذ قليل النسخة الـ81 من حفل توزيع جوائز اتحاد الصحفيين الأجانب في هوليوود «جولدن جلوب - Golden Globe» لعام 2024، والذي يقام في فندق بيفرلي هيلتون في مدينة بيفرلي هيلز بكاليفورنيا.

فازت الممثلة سارة سنوك بجائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي، عن دورها في مسلسل «الخلافة - Succession».

ونافسها على الجائزة كلا من إميلدا ستونتون عن مسلسل «التاج - The Crown»، وهيلين ميرين عن مسلسل «1923»، وبيلا رامزي عن مسلسل «أخرنا - The Last of Us»، وإيما ستون عن مسلسل «اللعنة - The Curse»، وكيري راسل عن مسلسل «الدبلوماسية - The Diplomat».


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