الأهلي يكشف سبب استبعاد حمزة علاء من مواجهة استاد أبيدجان

كشفت قناة الأهلي سبب استبعاد حمزة علاء، حارس مرمى الفريق الأول من القائمة التي ستخوض مواجهة استاد أبيدجان الإيفواري، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه النادي الأهلي فريق استاد أبيدجان الإيفواري مساء يوم السبت القادم، على ملعب فيليكس بواني، لحساب منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أحمد شوبير، مقدم البرنامج الرئيسي على قناة الأهلي أن استبعاد حمزة علاء من قائمة الأهلي في مباراة استاد أبيدجان هو إصابته بنزلة برد قوية.

وأشار أحمد شوبير إلى أن الجهاز الفني للأهلي فضل استبعاد حمزة علاء من رحلة سفر الفريق إلى كوت ديفوار من أجل إراحته لحين التعافي من إصابته بنزلة برد، مع ضم ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط، فيما يحتل أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي المركز الأول برصيد 8 نقاط، ويحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد 6 نقاط.