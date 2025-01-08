القومية للأنفاق تكشف عن أحدث مراحل تنفيذ محطة الحي الحكومي بمونوريل شرق النيل

كشفت الهيئة القومية للأنفاق عن أحدث صور للمحطة رقم 20 من محطات مشروع مونوريل شرق النيل وهي محطة (الحي الحكومي).

ووصفت الهيئة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الأربعاء، مشروع المونوريل بأنه تقنية عصرية وتصميم مستدام، منوهة إلى أن المونوريل يجسد تطلعات المدن الحديثة.

وأوضحت الصور التي نشرتها الهيئة الانتهاء من تنفيذ الجسم الخارجي للمحطة، وكذلك السلالم المؤدية من وإلى المحطة، والتي تم توفير موقف أتوبيسات بجوارها لتسهيل عملية نقل المواطنين للمحطة.

كما أنهت الهيئة تركيب الأبواب الساترة على رصيف المحطة، وهي الأبواب التي تُفتح تلقائيا عند وصول القطارات لرصيف المحطة، والتي تعد حاجزا بين الرصيف والقطار كتقنية يتم تنفيذها لأول مرة في مشروعات النقل بمصر، وذلك لزيادة عوامل الأمان والسلامة.

وأظهرت الصور الانتهاء من إنشاء السلالم الداخلية للمحطة، وتركيب المصاعد الكهربائية وماكينات شراء التذاكر، وماكينات العبور من المحطة إلى رصيف القطارات باستخدام التذاكر.

جدير بالذكر أن مشروع شرق النيل يشتمل على 22 محطة، ويمتد مساره من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى مركز السيطرة والتحكم لمشروع المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كيلومتر، ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات (ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).