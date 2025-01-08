 رئيس وزراء اليونان: مصر تلعب دورا أساسيا لوقف إطلاق النار في غزة - بوابة الشروق
الأربعاء 8 يناير 2025 5:56 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء اليونان: مصر تلعب دورا أساسيا لوقف إطلاق النار في غزة

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 8 يناير 2025 - 4:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 يناير 2025 - 4:29 م

قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن مصر تلعب دورًا رئيسيًا وأساسيًا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وإطلاق سراح الرهائن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس، بقصر الاتحادية.

وشدد على أن «حل الدولتين» هو الحل الوحيد الذي يوفر الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن المباحثات الثلاثية تناولت التطورات في ليبيا، مشددًا على أهمية عودة الحوار السياسي، وتمكين الشعب الليبي، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة؛ من أجل استعادة الدولة الوطنية الليبية.

ولفت إلى أن «الدول الثلاث تنسق خطواتها في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية»، متوجهًا بالشكر إلى الرئيس السيسي على ما يقدمه في هذا المجال؛ لحماية الحدود البحرية لمصر.


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