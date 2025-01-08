ضربات أمريكية لمنشآت بمحافظة عمران اليمنية

قالت القيادة الوسطى الأمريكية (سنتكوم)، إنها نفذت ضربات ضد أهداف تابعة لأنصار الله (الحوثيين)، وهو ما أكده الحوثيون بعد إعلانهم أن غارات أمريكية بريطانية استهدفت مناطق شمال العاصمة صنعاء.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية، إنها نفذت اليوم الأربعاء "ضربات دقيقة على منشآت تخزين أسلحة تقليدية متطورة تحت الأرض تابعة للحوثيين"، وأضافت أنهم "استخدموا هذه المرافق لشن هجمات على سفننا الحربية وأخرى تجارية".

من جهتها، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن 5 غارات أمريكية بريطانية استهدفت مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران شمال العاصمة اليمنية صنعاء، بحسب موقع الجزيرة نت الإخباري.

ومساء الاثنين الماضي، أعلن الحوثيون استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" شمالي البحر الأحمر، ومهاجمة أهداف وسط وجنوب إسرائيل، في 4 عمليات نفذت بصواريخ وطائرات بدون طيار درون.

وتضامنا مع غزة، بمواجهة الإبادة الجماعية الإسرائيلية، يهاجم الحوثيون منذ نوفمبر 2023 سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات درون كما يهاجمون أهدافا في إسرائيل.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الماضي، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين في اليمن.

وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة من بحر العرب والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.