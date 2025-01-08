 وزير الخارجية السوري خلال زيارته للأردن: التنوع في سوريا مصدر قوة لبناء دولة موحدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية السوري خلال زيارته للأردن: التنوع في سوريا مصدر قوة لبناء دولة موحدة

وكالات
نشر في: الأربعاء 8 يناير 2025 - 10:34 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 يناير 2025 - 10:34 ص

قال وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، إن "التنوع في سوريا مصدر قوة لبناء دولة موحدة وليس مشكلة"، مؤكداً أن الوضع السياسي الجديد في سوريا يمهد لعلاقات سورية جيدة ومتوازنة مع دول الجوار الجغرافي.

وقال الشيباني في المؤتمر الصحفي الذي عقهد عاى هامش زيارته للأدرن مساء أمس: "الأردن سجل أفضل استضافة للاجئين السوريين خلال سنوات الحرب.. ونسعى لنوطيد العلاقات مع مع الأردن على كافة الصعد الأمنية والعسكرية والسياسية"- حسب وكالة سانا السورية.

وأعلن الشيباني أنه تم تشكيل عدة لجان مشتركة مع الجانب الأردني في المجالات كافة للعمل المشترك على إعادة بناء سوريا، لافتاً إلى امتنانه لدعم الأردن من أجل رفع العقوبات عن الشعب السوري، والتي أصبحت معوقاً لأي تحرك إيجابي لخدمة الشعب السوري.

وأكد الشيباني أن الوضع الجديد في سوريا أنهى التهديدات على الأردن من الجانب السوري بما يخص تهريب السلاح والمخدرات، ونحن مستعدون للتعاون بشكل مكثف لضبط الحدود مع الجوار.

وشدد الشيباني على أن "النظام السابق ترك تركة كبيرة من المشاكل مع الجوار، وسنعمل على محوها من الذاكرة السياسية السورية، وستكون سوريا مصدر أمان واستقرار وتعاون مع دول الجوار والمنطقة، فأمن سوريا من أمن الأردن وأمن الأردن من أمن سوريا".

وأعلن وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة عن حرصه على استكمال الزيارات إلى جميع الدول العربية، لوجود الكثير من الاستفسارات عند أشقائنا العرب، حيث كان قد زار السعودية والإمارات وقطر والأردن.

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