غياب سوق اليوم الواحد في قنا يثير استياء الأهالي ويؤثر على حركة التجارة

وكيل تموين قنا لـ«الشروق»: افتتاح سوق اليوم الواحد بنجع حمادي قريبا

أعرب عدد من أهالي محافظة قنا، عن استيائهم بسبب عدم وجود سوق ليوم واحد في مدن وقرى المحافظة، حيث كان السوق يشكل فرصة لشراء وبيع السلع بأسعار مناسبة، ويتيح للمزارعين والتجار عرض منتجاتهم بشكل مباشر للمواطنين دون الحاجة إلى وسيط.

وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، أعلنت الشهر الماضي عن افتتاح سوق اليوم الواحد بميدان بنزايون بوسط المدينة بتخفيضات تصل إلى 30% على عدد كبير من المنتجات، وهو ما لم يتكرر بعد ذلك.

وقال محمد عبد الرحمن، مواطن، إن سوق اليوم الواحد تعتمد عليه العديد من الأسر لتلبية احتياجاتها من المنتجات الطازجة مثل الخضروات والفواكه واللحوم، بجانب الملابس والبضائع الأخرى، ومع غياب هذا السوق، اشتكى الكثير من المواطنين من ارتفاع الأسعار في المحال التجارية وصعوبة الحصول على منتجات محلية بأسعار مناسبة.

وأوضح عبد السلام مسعود، تاجر خضراوات، أن التجار والمزارعين أيضا، تأثرت تجارتهم من غياب سوق اليوم الواحد بشكل كبير، حيث كانوا يعتمدون على هذه الأسواق لبيع منتجاتهم بشكل سريع وبدون تكاليف إضافية، مما أدى إلى تراكم السلع لديهم وانخفاض أرباحهم.

وطالب الأهالي، بإعادة تنظيمه بشكل دوري كل أسبوع، كما في بعض المحافظات الأخرى، الأمر الذي سيسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل مؤقتة للعديد من الأسر، كما أنها ستلبي احتياجات السكان وتعيد التوازن لحركة التجارة في المحافظة، بما يضمن توفير السلع بأسعار مناسبة ويخفف العبء على كاهل الأسر القنائية.

من جانبه أكد حسن القط وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، في تصريحاته لـ"الشروق"، أنه تم عمل سوق اليوم الواحد خلال الشهر الماضي بأسعار مخفضة، وشهد إقبالا كبيرا، ومن المفترض أن يتم عمل هذه السوق بمراكز نجع حمادي وقوص خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن سوق اليوم الواحد، ليس له موعد محدد وتم عمله في مدينة قنا مرة واحدة، وسيعاد مرة أخرى خلال الفترة المقبلة فى أماكن أخرى مختلفة.