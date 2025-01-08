جمهورية التشيك تؤكد أنفتاحها على دعوة ترامب لزيادة الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو

أعربت جمهورية التشيك، اليوم الأربعاء، عن انفتاحها على زيادة الإنفاق الدفاعي، كما طالب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقال رئيس الوزراء بيتر فيالا "نحن منفتحون على هذا النقاش"، مؤكدا أن الأموال المستثمرة في الدفاع كانت أموالا تم إنفاقها بشكل جيد.

وتأتي تصريحات فيالا بعدما دعا ترامب أمس الثلاثاء الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى إنفاق 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع.

ومع ذلك، قال فيالا إن هدف 3% والذي يمكن تحقيقه على مراحل، سيكون أكثر واقعية.

وقال "دعونا نجد الهدف الصحيح"، مضيفا أنه كان ينظر دائما إلى عتبة الـ2% السابقة على أنها الحد الأدنى للمساهمة.

وانتقد ترامب، الذي سيعود إلى البيت الأبيض في 20 يناير، حلف الناتو منذ فترة طويلة، وزعم أن العديد من الأعضاء الأوروبيين بالحلف يستفيدون من العضوية فيه دون إنفاق ما يكفي على الدفاع، ويعتمدون بدلا من ذلك على دافعي الضرائب الأمريكيين.

ووفقا لتقديرات حلف الناتو العام الماضي، كان من المتوقع أن تنجح 23 دولة من الدول الأعضاء في إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي أو تجاوز هذه النسبة في عام 2024.

وقد أعلنت وزارة الدفاع التشيكية أول أمس الاثنين ان جمهورية التشيك حققت هدف حلف الناتو المتمثل في استثمار ما لا يقل عن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي في الدفاع في عام 2024 وذلك للمرة الأولى منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.

وقالت الوزارة إن الإنفاق الدفاعي للبلاد خلال العام الماضي بلغ 8ر166 مليار كرونة تشيكية (9ر6 مليار دولار). وأوضحت أنه وفقا للأرقام الأولية الصادرة عن وزارة المالية، فإن هذا يعادل 09ر2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.