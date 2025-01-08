جيش الاحتلال الإسرائيلي يجند يهودا من أصول يمنية لمواجهة الحوثيين

كشفت قناة "كان" الإسرائيلية، أن الاستخبارات جنّدت عشرات اليهود من الأصول اليمنية للتعامل مع ما وصفتها بتهديدات جماعة أنصار الله (الحوثيين).

وأوضحت القناة الإسرائيلية، أن من تم تجنيدهم يفهمون اللغة العربية باللهجة اليمنية، ومنهم من هاجر من اليمن، وبعضهم نشأ في بيت ناطق باللغة العربية باللهجة اليمنية، مضيفة أنهم سيخدمون في شعبة أمان الاستخباراتية، للمساعدة بمواجهة عبر جمع المعلومات الاستخباراتية وفهم الثقافة اليمنية، بحسب موقع الجزيرة نت الإخباري.

وتضامنا مع غزة بمواجهة الإبادة الجماعية الإسرائيلية المدعومة أمريكيا، يهاجم الحوثيون منذ نوفمبر 2023 سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيّرة كما يهاجمون أهدافا في إسرائيل.

وفي المقابل، شنت إسرائيل عدة هجمات على اليمن كان آخرها قبل نحو أسبوع، حيث كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن نحو 100 طائرة مسيّرة شاركت في الهجوم، وقالت إن سلاح الجو الإسرائيلي شن 7 غارات على صنعاء و3 غارات على الحديدة.