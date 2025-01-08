البنك المركزي السريلانكي يتوقع وصول معدل التضخم خلال النصف الثاني إلى 5%

قال نادالال ويراسينج محافظ البنك المركزي السريلانكي اليوم الأربعاء إنه من المتوقع وصول معدل التضخم في الدولة إلى 5% خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وأضاف محافظ البنك المركزي أنه من المتوقع استمرار البيئة الانكماشية في أوائل عام 2025 ، مشيرا إلى إن السياسة النقدية في سريلانكا أصبحت أكثر تيسيرًا، وأنهم سوف "يقومون بالمناورة" بأسعار الفائدة مع التركيز على التضخم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ويراسينج القول إن البنك المركزي سيراجع إطار العمل الحالي لمعدل الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك التجارية.

وقال ويراسينج إن سريلانكا ستحافظ على سعر الصرف المرن الذي تحدده السوق؛ وسيتم تقديم سعر صرف قياسي بشكل فوري، مضيفا أن سريلانكا تعتزم إيجاد إطار عمل لدمج البنوك العاملة في البلاد وفقا لقواعد السوق.