مصدر أمني لوكالة سانا: تنظيم قسد يستهدف نقاطا لقوى الأمن الداخلي في بلدة البوليل بريف دير الزور

أفاد مصدر أمني للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، بأن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) "استهدفت بالرشاشات الثقيلة نقاطا لقوى الأمن الداخلي في بلدة البوليل بريف دير الزور الشرقي".

وأضاف المصدر: "يواصل تنظيم قسد خروقاته للاتفاقات مع الحكومة السورية، مصعّدا من استهدافاته لقوى الأمن الداخلي والأحياء السكنية في محيط المناطق التي يسيطر عليها".

وكانت الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات قسد تجددت منذ ساعات فجر أمس الأربعاء، وقال مدير إعلام حلب، عبد الكريم ليلى: "قوات قسد بدأت منذ ساعات الفجر باستهداف أحياء السليمانية والسريان وبستان الباشا والشيخ طه بالقذائف الصاروخي وأن قوات وزارة الدفاع تستهدف مواقع اطلاق النار في حيي الاشرفية ".

وأضاف ليلى أمس لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) ): "بدأت المحافظة بإجلاء المدنيين من الذين خرجوا من حيي الشيخ مقصود والاشرفية والاحياء المجاورة لها الى مناطق أمنة في مدينة حلب ".

وتقدر مصادر محلية في مدينة حلب أن عدد سكان حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحوالي 100 ألف مدني .