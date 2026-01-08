أحمد الفخراني وريهام شندي يحصدان جائزة ساويرس الثقافية بأفرع أدب الأطفال

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، فوز الكاتبة والروائية الدكتورة ريهام شندي، بالمركز الأول عن قصة "الفارة لارا وجيرانها في العمارة"، رسوم بسمة حسام والصادر عن دار عصفورة للنشر. فيما فاز بالمركز الثاني أحمد الفخراني بجائزة ساويرس فرع أدب الأطفال تحت سن 12 عاما، في دورتها الـ21. بكتاب عندما اختفى الضحك من العالم. رسوم هيام صفوت "الصادر عن دار مرح لكتب الأطفال.

أحمد الفخراني؛ روائـي وصحفي مصري، صدرت له عـدة روايـات ومجموعات قصصية، حصل العديد منها على جوائز مرموقة من بينها؛ رواية «بار ليالينا» التي وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية عام 2023، «بياصة الشوام» التي حصلت على المركز الأول لجائزة ساويرس - فرع شباب الأدباء عام 2020، ورواية «ماندورلا» التي حصلت على المركز الثاني عام .2016 ينشر مقالاته في صحف ومواقع مصرية وعربية.

تلقت المسابقة خلال هذه الدورة أكثر من 750 مشاركة في مختلف فروع الجائزة، وقد خضعت جميع الأعمال المقدّمة لعملية تقييم دقيقة وشفافة، استندت إلى معايير مهنية تراعي الجودة الفنية، والابتكار، والجدارة الأدبية. وأجرت عملية التقييم لجان تحكيم محايدة تضم نخبة من الأدباء والكتّاب والسينمائيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر.

ويتوجه مجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية بالشكر لجميع المبدعين الذين شاركوا في هذه الدورة، كما يهنّئ الشباب الذين وصلوا إلى القوائم القصيرة، متمنيًا لهم التوفيق في التصفيات النهائية. ويؤكد المجلس حرصه على إبراز الأعمال المختارة وتسليط الضوء عليها من الآن وحتى إعلان النتائج خلال الحفل السنوي للجائزة في يناير 2026.

عن جائزة ساويرس الثقافية:

تعد «جائزة ساويرس الثقافية» أحد أبرز برامج مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في دعم المشهد الثقافي المصري وتعزيز قيمة الإبداع كقاطرة للتنوير والتنمية.

أُطلقت الجائزة عام 2005 بهدف تكريم الأعمال الأدبية المتميزة لكبار وشباب الأدباء والكتّاب المصريين، وتشجيع الإبداع الفني، وتسليط الضوء على المواهب الواعدة، والاحتفاء بالقامات الأدبية الراسخة.

وتشمل فروع الجائزة مجالات الرواية، والقصة القصيرة، والسيناريو السينمائي، والنص المسرحي، والنقد الأدبي والسرديات، وأدب الطفل.

وعلى مدار 21 عامًا، أصبحت الجائزة منصة راسخة لإثراء الحياة الثقافية في مصر، حيث أسهمت في إبراز العديد من التجارب الإبداعية المميزة، ورسّخت مكانتها كإحدى أهم الجوائز الأدبية على المستويين المحلي والاقليمي.