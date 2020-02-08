ائتلاف ميركل الحاكم يدعو إلى إجراء انتخابات جديدة قريبا بولاية تورينجن

دعا الائتلاف الحاكم الكبير في ألمانيا برئاسة المستشارة انجيل ميركل، اليوم السبت، إلى إجراء انتخابات جديدة قريبا في ولاية تورينجن.

جاء ذلك في أعقاب جلسة مشاورات عقدها زعماء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الكبير وهي حزب ميركل المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري والحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم السبت، وطالبت قيادات الأحزاب الثلاثة بإجراء انتخابات على الفور لاختيار رئيس جديد لحكومة الولاية.

وكانت الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر في ولاية تورينجن أعلنت قبل وقت قصير أن السياسي المنتمي إلى الحزب توماس كمريش استقال من منصبه كرئيس منتخب لحكومة الولاية الواقعة شرقي ألمانيا.

وأصدرت أحزاب الائتلاف الكبير بيانا بعد جلسة المشاورات قالت فيه إن " نحن نستبعد تشكيل الحكومة والأغلبيات السياسية التي تتم عن طريق أصوات حزب البديل، هذا كان وسيظل قرار الأحزاب المكونة للائتلاف على كل المستويات".

ولم تقتصر مطالبة الائتلاف الحاكم على انتخاب رئيس جديد لحكومة الولاية فورا وحسب بل طالبت أيضا بإجراء انتخابات جديدة قريبا " لأسباب تتعلق بمشروعية السياسة"، وذكر البيان أن المهم العمل على إرساء أوضاع مستقرة وواضحة في تورينجن، كما وصف البيان اختيار رئيس لحكومة تورينجن عن طريق أغلبية توافرت بمساعدة أصوات البديل بأنه " عملية لا تُغْتَفَر".

وكان كمريش صرح بقوله:" بموجب هذا أعلن استقالتي بأثر فوري كرئيس لحكومة ولاية تورينجن الحرة"، وأوضح أنه سيعيد كل المخصصات التي حصل عليها من منصب رئيس الحكومة ومنصب الرئيس التنفيذي للحكومة إلى خزانة الولاية".

وفاز كمريش كذلك في الانتخابات التي جرت يوم الأربعاء الماضي داخل برلمان الولاية بمنصب رئيس حكومة تورينجن بفضل تعاون تصويتي بين حزب البديل وحزب ميركل المسيحي الأمر الذي أثار ردود أفعال غاضبة واسعة النطاق في كل أنحاء ألمانيا، وفي أعقاب هذا أعلن كمريش في اليوم التالي اعتزامه الاستقالة من منصبه لكنه لم ينفذ هذه الخطوة إلا اليوم.